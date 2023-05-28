بيان سعودي-أمريكي بشأن الهدنة في السودان

وأورد البيان على سبيل المثال، انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو الطائرات بدون طيار، إذ حلقت طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية يوميا خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك غارة جوية مؤكدة في 27 مايو في الخرطوم، أسفرت عن مقتل شخصين، وغارة جوية أخرى في نفس اليوم ألحقت أضرارا بمطبعة العملة السودانية.

بموازاة ذلك، قال البيان، إن قوات الدعم السريع استمرت بالتعدي على المناطق المدنية، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين والشركات الخاصة والمباني العامة، لافتًا إلى حالات مؤكدة لنهب المساكن والشركات من قبل قوات الدعم السريع في تلك المناطق.

وتابع البيان: "قام كلا الجانبين بشن هجمات وتحريك القوات والأسلحة والموارد الأخرى"، وعلى سبيل المثال، شنت القوات المسلحة السودانية عدة هجمات في منطقة سك العملة، ونقلت قوات الدعم السريع قوات كبيرة إلى جسر الحلفاية، وهي على ما يبدو استعدادا لوضعية هجوم وشيك ضد قاعدة وادي سيدنا الجوية.

وقال البيان: "أبلغ الجانبان أنهما ملتزمان بتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني، ومع ذلك، ارتكبت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أعمالا محظورة أعاقت تلك الجهود".

وأوضح أنه في 26 مايو، لاحظت الجهات الإنسانية التي تسعى للوصول إلى المستشفيات وغيرها من البنى التحتية وجود قناصة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وفي 24 مايو، استولت عناصر من القوات المسلحة السودانية على الإمدادات الطبية من منشأتين منفصلتين، والتي تم تسليمها في نفس الوقت.