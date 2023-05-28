بيان سعودي-أمريكي بشأن الهدنة في السودان
قال بيان سعودي - أمريكي، إن انتهاكات وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان من كلا طرفي الصراع، أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما ميسرين للاتفاق بين الأطراف السودانية، تشير إلى أنه بعد خمسة أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد، هناك انتهاكات من قبل الطرفين أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
وأورد البيان على سبيل المثال، انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو الطائرات بدون طيار، إذ حلقت طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية يوميا خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك غارة جوية مؤكدة في 27 مايو في الخرطوم، أسفرت عن مقتل شخصين، وغارة جوية أخرى في نفس اليوم ألحقت أضرارا بمطبعة العملة السودانية.
بموازاة ذلك، قال البيان، إن قوات الدعم السريع استمرت بالتعدي على المناطق المدنية، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين والشركات الخاصة والمباني العامة، لافتًا إلى حالات مؤكدة لنهب المساكن والشركات من قبل قوات الدعم السريع في تلك المناطق.
وتابع البيان: "قام كلا الجانبين بشن هجمات وتحريك القوات والأسلحة والموارد الأخرى"، وعلى سبيل المثال، شنت القوات المسلحة السودانية عدة هجمات في منطقة سك العملة، ونقلت قوات الدعم السريع قوات كبيرة إلى جسر الحلفاية، وهي على ما يبدو استعدادا لوضعية هجوم وشيك ضد قاعدة وادي سيدنا الجوية.
وقال البيان: "أبلغ الجانبان أنهما ملتزمان بتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني، ومع ذلك، ارتكبت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أعمالا محظورة أعاقت تلك الجهود".
وأوضح أنه في 26 مايو، لاحظت الجهات الإنسانية التي تسعى للوصول إلى المستشفيات وغيرها من البنى التحتية وجود قناصة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وفي 24 مايو، استولت عناصر من القوات المسلحة السودانية على الإمدادات الطبية من منشأتين منفصلتين، والتي تم تسليمها في نفس الوقت.
وأضاف أنه في 25 مايو، سُرقت أموال ووقود وسيارتان في قافلة إنسانية - واحدة في منطقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والأخرى في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لم يتمكن موظفو الصيانة من الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية لإجراء الإصلاحات بسبب وجود جهات مسلحة في تلك المرافق والقتال العنيف بالقرب منها، لافتا إلى أن كلا الطرفين متمركزان لمزيد من التصعيد.
وبحسب البيان، فإن وقف الضربات الجوية للقوات المسلحة السودانية، وانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية، وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، من شأنه أن يسهل تقديم المساعدة التي يحتاجها السودانيون بشدة.
وقالت السعودية وأمريكا، إنه إدراكا منهما بأنه لم يتم مراعاة وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل، إلا أنهما قامتا بحثِّ كلا الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد به بشكل كامل، لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي.