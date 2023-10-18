الأمم المتحدة تحذّر من وفاة 10 آلاف طفل سوداني مع نهاية العام
حذّرت منظمتا "اليونيسف والصحة العالمية" التابعتان للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من فقدان حياة أكثر من 10 آلاف طفل سوداني، مع نهاية العام الجاري 2023، نتيجة لتزايد الهجمات العسكرية وتعطيل خدمات الصحة والتغذية في البلاد.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك وصل "إرم نيوز" إن 6 أشهر من الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، جعل ملايين الأطفال عُرضة لخطر الأمراض دون القدرة على احتوائها.
وأكد البيان، أن خطر الوفاة بسبب مضاعفات الولادة، وانخفاض التطعيم، وتفشي الأمراض، وسوء التغذية، آخذ في الارتفاع بسرعة.
وأشار إلى دراسة أعدتها جامعة جونز هوبكنز، كشفت أن ما لا يقل عن 10,000 طفل دون سن الخامسة في السودان قد يموتون بحلول نهاية عام 2023 بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي، وتعطل الخدمات الأساسية، منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل/نيسان الماضي، أي أكثر من 20 ضعف العدد الرسمي للأطفال الذين ماتوا بسبب القتال.
وأكد البيان، أن 700,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، بينما يحتاج 100,000 طفل إلى العلاج المنقذ للحياة نتيجة لمضاعفات طبية من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وحذّرت الوكالتان من أن المزيد من الاضطرابات في النظام الصحي ستؤدي إلى أعداد كبيرة بشكل غير مقبول من الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال والسكان الهشين.
وأكد البيان أن مرض "الكوليرا" أودى بحياة 65 شخصًا، كثير منهم أطفال، من أصل 1310 حالات إصابة في أربع ولايات سودانية.
وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، تفشي الكوليرا في ولاية القضارف، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى ولايتي "الخرطوم وجنوب كردفان"، كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها من ولاية الجزيرة.
وأكد البيان أن أكثر من 5.8 مليون شخص بينهم 2.5 مليون طفل، نزحوا حديثًا، مع وجود أكثر من 7.1 مليون نازح داخليًّا - 4.5 مليون منهم منذ اندلاع النزاع.
وذكر أن السودان يوجد به حاليًّا أكبر عدد من النازحين داخليًّا في العالم، يفتقرون إلى الغذاء ومياه الشرب المأمونة والبيئة النظيفة والرعاية الصحية والعديد من الخدمات الأساسية.
ونقل البيان عن ممثلة اليونيسف في السودان، مانديب أوبراين قولها: "إن تقديم خدمات الصحة والتغذية للأمهات والمواليد الجدد والأطفال هو شريان الحياة في بلد يحتاج فيه ما يقرب من 14 مليون طفل إلى الدعم الإنساني بشكل عاجل".
من جهتها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، "إن الرعاية الصحية الأولية بعيدة عن متناول ملايين السودانيين".