الأمم المتحدة تحذّر من وفاة 10 آلاف طفل سوداني مع نهاية العام

حذّرت منظمتا "اليونيسف والصحة العالمية" التابعتان للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من فقدان حياة أكثر من 10 آلاف طفل سوداني، مع نهاية العام الجاري 2023، نتيجة لتزايد الهجمات العسكرية وتعطيل خدمات الصحة والتغذية في البلاد.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك وصل "إرم نيوز" إن 6 أشهر من الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، جعل ملايين الأطفال عُرضة لخطر الأمراض دون القدرة على احتوائها.

وأكد البيان، أن خطر الوفاة بسبب مضاعفات الولادة، وانخفاض التطعيم، وتفشي الأمراض، وسوء التغذية، آخذ في الارتفاع بسرعة.

وأشار إلى دراسة أعدتها جامعة جونز هوبكنز، كشفت أن ما لا يقل عن 10,000 طفل دون سن الخامسة في السودان قد يموتون بحلول نهاية عام 2023 بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي، وتعطل الخدمات الأساسية، منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل/نيسان الماضي، أي أكثر من 20 ضعف العدد الرسمي للأطفال الذين ماتوا بسبب القتال.