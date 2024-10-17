استهداف مخزن أسلحة إيرانية بغارة على اللاذقية في سوريا (فيديو)

شنّت مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارة جوية عنيفة، هزت أرجاء مدينة اللاذقية على الساحل السوري.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن أعمدة النيران تتصاعد من الموقع المستهدف بالغارة، الواقع خلف مديرية النقل، على مدخل اللاذقية.

وأفادت مصادر سورية رسمية بأن القصف الإسرائيلي تسبب باندلاع حرائق هائلة في الموقع، تحاول فرق الإطفاء حالياً السيطرة عليها.

من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن الغارة طالت مستودعاً للسلاح تابعاً للميليشيات الإيرانية، يقع على أطراف مدينة اللاذقية.

وذكر أن "إسرائيل نفذت 13 استهدافاً في سوريا، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول، منها 11 غارة جوية ، على مواقع عسكرية وأمنية بعدة مناطق.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجارات في أجواء مدينة اللاذقية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء اللاذقية".

وأشارت الوكالة، في وقت لاحق، إلى "عودة الهدوء لأجواء مدينة اللاذقية عقب العدوان الإسرائيلي".

وتشنّ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، منذ سنوات، لكنها كثفت مثل هذه الضربات منذ الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي على إسرائيل.