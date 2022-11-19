أربعة قتلى من الجيش العراقي جراء هجوم لداعش في كركوك



قتل أربعة جنود من الجيش العراقي خلال هجوم شنه داعش شمال البلاد.

وشن عناصر تنظيم داعش، اليوم السبت، هجوماً على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة كركوك، شمال العراق، فيما دخلت القوات الأمنية حالة استنفار قصوى عقب الهجوم.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "عددا من عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً بالأسلحة الكاتمة على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل (4) جنود كحصيلة أولية وفقدان اثنين آخرين لم يعرف مصيرهما حتى الساعة".

وأضافت المصادر أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال الهجوم على النقطة العسكرية وقتل الجنود بداخلها تمكنوا من سرقة أجهزة النداء الرسمية ما بين القطعات العسكرية، مما دفع إلى دخول قوات الأمن بحالة إنذار قصوى لما لذلك من خطورة تسرب كافة التحركات الأمنية والعسكرية لدى تنظيم داعش".

وبينت المصادر الأمنية العراقية أن "قوة أمنية مشتركة شنت عملية أمنية في قضاء الدبس لملاحقة عناصر تنظيم داعش الذين شنوا الهجوم على النقطة العسكرية، ومن أجل الحصول على أجهزة النداء الرسمية بأسرع وقت لمنع تسرب أي معلومات وتحركات للتنظيم من خلال هذه الأجهزة".

وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فإن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقع خلالها عددا من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.