قطر ترحب بإدانة مجلس الأمن للهجوم الإسرائيلي

أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن ترحيبه ببيان مجلس الأمن الدولي الذي دان الهجوم الإسرائيلي الغادر على مقر سكن وفد حركة حماس.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن في تصريحات الجمعة، أن هذا الاعتداء جاء في حي مكتظ بالمدارس والسفارات ومنازل المدنيين، مؤكدًا أن الهجوم يقوض النظام الدولي ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن قطر جددت في جلسة مجلس الأمن التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي، وحقها الكامل في حماية سيادة وأمن الدولة.

ودان مجلس الأمن الدولي الخميس الضربات التي تعرضت لها قطر.

وفي البيان الذي يتطلب موافقة كل أعضاء المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة الحليفة الوثيقة لإسرائيل، أعربت الدول الـ15 عن "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري" في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة "دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".

وشدد أعضاء المجلس على "أهمية خفض التصعيد"، معربين عن "تضامنهم مع قطر" ومؤكدين "دورها الحيوي إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة في المنطقة".

وأكد المجلس أن "إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم أولئك الذين قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، يجب أن يظلا الأولوية القصوى".