السودان.. محتجون يضعون "المتاريس" لمنع إقامة فعاليات معرض الخرطوم الدولي

ويعد معرض الخرطوم الدولي أكبر تظاهرة اقتصادية في السودان، إذ تشارك فيه العديد من الدول، والشركات العالمية و الإقليمية و المحلية، كما تقام على هامشه فعاليات مختلفة.

وينتظر كثير من المواطنين فعاليات معرض الخرطوم الدولي التي تقام، خلال كانون الثاني/ يناير من كل عام، إذ يعتبرونه فرصة للتعرف على عدد من المنتجات العالمية، كما يعد بالنسبة لهم ساحة للمتعة والترفيه، خاصة أنه يتضمن أنشطة ثقافية وفنية، ويشارك في لياليه كبار الفنانين والنجوم.

وتتزامن فعاليات معرض الخرطوم الدولي مع إزالة السلطات محال صغيرة "أكشاكًا" غير مقننة على الطريق المؤدي إلى أرض المعارض ببري شرق العاصمة الخرطوم.