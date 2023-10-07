مصر تحذر من التصعيد في غزة وتجري اتصالات للتهدئة
حذرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما بدأت اتصالات -على ما يبدو- مع الجانبين سعياً للتهدئة.
ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية (شبه الرسمية) بأن مصر بدأت اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سعياً للتهدئة.
ودعت مصر الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري. وحثت إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.