مصر تحذر من التصعيد في غزة وتجري اتصالات للتهدئة

حذرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما بدأت اتصالات -على ما يبدو- مع الجانبين سعياً للتهدئة.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.