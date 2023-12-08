ماكرون يندد بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب ماكرون في الإليزيه إن الجانبين أجريا مكالمة هاتفية اليوم الجمعة أكد ماكرون خلالها من جديد ضرورة حماية السكان المدنيين في غزة وتحدث مع نتنياهو عن أهمية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وجدد ماكرون التأكيد على تضامن فرنسا مع إسرائيل في حربها ضد الإرهاب، لكنه طلب من نتنياهو "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لإنهاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتزايدت أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إنه في دولة القانون ليس من حق أحد استخدام القوة إلا الشرطة والجيش.