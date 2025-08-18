مصادر: روبيو أقر خطة لإنهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان

أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، خطة لإنهاء عمل قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "اليونيفيل" خلال ستة أشهر، وفق ما أفادت به مصادر لشبكة "ABC".

وتنتهي ولاية "اليونيفيل" أواخر أغسطس الجاري، وهي القوة التي أنشئت لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد الحرب عام 1978، وتم توسيع مهمتها بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

ولعبت القوة دوراً مهماً في مراقبة الوضع الأمني في جنوب لبنان لعقود، لكنها تعرضت لانتقادات من جميع الأطراف، بما في ذلك عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يمتلكون نفوذاً في إدارة ترامب.

ويعتبر مسؤولو إدارة ترامب أن "اليونيفيل" هدر للأموال، وتؤجل القضاء على نفوذ حزب الله واستعادة السيطرة الأمنية الكاملة للجيش اللبناني، الذي تقول الحكومة إنه غير قادر بعد على القيام بذلك بمفرده.

وبعد تخفيضات كبيرة في تمويل الولايات المتحدة للقوة، أعدت إدارة ترامب خطة لتقليص وجودها وإنهاء مهمتها خلال ستة أشهر.

وأثارت هذه الخطة اعتراضًا من الدول الأوروبية، خصوصًا فرنسا وإيطاليا اللتين حذرتا من أن إنهاء "اليونيفيل" قبل أن يكون الجيش اللبناني قادرًا على تأمين كامل المنطقة الحدودية سيخلق فراغًا قد يستغله حزب الله.

ومع دعم السفير الأمريكي لدى تركيا، والمبعوث إلى لبنان توماس باراك، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الولاية لعام واحد مع فترة محددة للانسحاب لاحقًا، فيما وافقت إسرائيل على التمديد على مضض.

ويبلغ عدد قوات حفظ السلام حوالي 10,000 جندي، بينما يمتلك الجيش اللبناني نحو 6,000 جندي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 10,000.

وتعرضت القوة لانتقادات من مؤيدي حزب الله وإسرائيل على حد سواء، إذ اتهمها مؤيدو الحزب بالتواطؤ مع إسرائيل، فيما اتهمتها إسرائيل بالتغاضي عن أنشطة حزب الله العسكرية في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو غاريك أن "اليونيفيل" تواصل اكتشاف أسلحة غير مصرح بها، بما في ذلك قاذفات صواريخ وذخائر هاون وفيوزات قنابل، وأبلغ الجيش اللبناني عنها.

وأضاف أن قوات حفظ السلام تعتبر ضرورية للاستقرار الإقليمي، وأن قرار تجديد ولايتها هو من صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

بدوره، قال المتحدث باسم "اليونيفيل"، أندريا تيننتي: "نحن هنا لمساعدة الأطراف في تنفيذ مهمة الولاية، ونحن بانتظار القرار النهائي".

وبحسب إعلام لبناني، استقبل وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الاثنين، سفير المملكة المتحدة هاميش كاول، في إطار الجهود للتمديد لقوات "اليونيفيل" في جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وفق صيغة القرار التي يتمسك بها لبنان.

وأكد هاميش "دعم بلاده لموقف لبنان بشأن التجديد لليونيفيل"، مجدداً "تأييد بريطانيا لقرار حصر السلاح بيد الدولة".

كما التقى رجي سفير باكستان سلمان أطهر، الذي تشغل بلاده مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، وأبلغ رجي "دعم بلاده التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وفق الصيغة التي نعمل على إقرارها".