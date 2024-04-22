حقيقة استهداف أكبر القواعد الأمريكية في سوريا بهجوم صاروخي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حقيقة تعرض أكبر قاعدة أمريكية في سوريا لهجوم صاروخي، بعد أنباء عن استهداف القاعدة.

ونقل المرصد السوري عن مصادر معلومات تؤكد عدم تعرض القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" النفطي لهجوم صاروخي من أي جهة كانت.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن سماع انفجارات دوت في محيط القاعدة الأمريكية الموجودة في "حقل العمر" شرقي ديرالزور، وهو ما نفته المصادر تماماً، وفق المرصد.

وأكد المرصد أن الانفجارات وقعت في قاعدة "خراب الجير" بريف الحسكة، جراء سقوط صواريخ أطلقتها ميليشيا "المقاومة الإسلامية" المدعومة من إيران على محيط القاعدة.

وذكر المرصد أن طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا المذكورة حاولت مهاجمة مطار "خراب الجير" شمال الحسكة، فيما تصدت المضادات الأرضية لها وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها للقاعدة.