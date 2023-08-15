رويترز: الإفراج عن قائد مليشيا ليبية أدى احتجازه لاشتباكات في طرابلس

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أحدهما ينتمي للواء 444 والآخر لقوة الردع الخاصة، قولهما، إن القوة أفرجت اليوم الثلاثاء، عن محمود حمزة قائد اللواء الذي أدى اعتقاله إلى اندلاع قتال عنيف في العاصمة طرابلس.

وقال شهود من رويترز في المدينة، إن دوي القتال لم يهدأ في مناطق وسط طرابلس بعد الإفراج عن حمزة مباشرة.