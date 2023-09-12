قبيل الأعياد.. الجيش الإسرائيلي يداهم عدة مناطق في الضفة

نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 فلسطينيًّا من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، قبيل انطلاق الأعياد اليهودية السنوية.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي داهم بلدة "تقوع" جنوب بيت لحم وسط الضفة الغربية، وحاصر عدة منازل متفرقة بالبلدة وشرع بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل اعتقال 5 فلسطينيين من البلدة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين آخرين من مدينة بيت لحم في عملية مداهمة مماثلة.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين من طولكرم وجنين ونابلس.

واعتقل الجيش كذلك من محيط القدس 3 فلسطينيين.

واعتاد الفلسطينيون من سكان مناطق الضفة الغربية، أن يكثف الجيش الإسرائيلي حملات الاعتقالات بحقهم قبيل الأعياد اليهودية من كل عام، والتي تستمر نحو شهر تقريبًا.