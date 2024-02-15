ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، اعتراض شحنة أسلحة إيرانية ومساعدات أخرى، في بحر العرب، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، في بيان لها، إن القوات الأمريكية ضبطت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات "فتاكة" أخرى يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضافت: "حددت سفينة خفر السواحل الأمريكية سريعة الاستجابة، المخصصة للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، موقع السفينة واستطاعت من الصعود على متنها في بحر العرب".

وضمت الشحنة "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لصنع مركبات تحت الماء/السطح غير مأهولة، ومعدات لشبكات اتصالات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى"، وفق البيان.