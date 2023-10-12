وزير الطاقة السعودي: سنواصل خفض الإنتاج حتى نهاية العام
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده ستستمر في تخفيضات إنتاج النفط الطوعية كلما كان ذلك ضروريًّا للحفاظ على استقرار السوق.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "سنواصل خفض الإنتاج حتى نهاية العام. كل شهر، كما قلنا من قبل، سنراجع ما إذا كنا سنعمق التخفيض أو نزيد إنتاج النفط. ربما لشهر آخر، شهرين، أربعة، خمسة. طالما أن الأمر كذلك".
وأضاف "يستغرق الأمر وقتًا حتى نتمكن من التأكد من أننا نتصرف وفقًا لذلك لضمان الهدوء وتحقيق الاستقرار في السوق".
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك "نحن عادة لا نتحدث عن أرقام محددة. نحن نعلم بأن مهمتنا لا تتمثل في تحديد أرقام محددة، ولكن الحصول على توازن وفهم طويل المدى لكيفية تطور السوق. "
وأضاف"السوق نفسها تحدد الأسعار. نأمل أن يتم تحقيق الهدف الرئيس - التشغيل المستقر للسوق من خلال إجراءاتنا المشتركة".
واتفق الوزير السعودي مع توضيح نظيره الروسي قائلًا: "أنا أتفق تمامًا. ولقد دافعت دائمًا عن موقف مماثل. نحن لسنا سحرة، ومن الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث في سوق النفط غدًا أو العام المقبل أو في غضون ستة أشهر. بالنسبة لنا، الشيء الأساس هو الاستقرار في السوق".