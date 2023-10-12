وزير الطاقة السعودي: سنواصل خفض الإنتاج حتى نهاية العام

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده ستستمر في تخفيضات إنتاج النفط الطوعية كلما كان ذلك ضروريًّا للحفاظ على استقرار السوق.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "سنواصل خفض الإنتاج حتى نهاية العام. كل شهر، كما قلنا من قبل، سنراجع ما إذا كنا سنعمق التخفيض أو نزيد إنتاج النفط. ربما لشهر آخر، شهرين، أربعة، خمسة. طالما أن الأمر كذلك".

وأضاف "يستغرق الأمر وقتًا حتى نتمكن من التأكد من أننا نتصرف وفقًا لذلك لضمان الهدوء وتحقيق الاستقرار في السوق".