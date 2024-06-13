بعد رد حماس.. تشاؤم إسرائيلي بشأن فرص التوصل لاتفاق تهدئة في غزة

اعتبر مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن رد حركة حماس المقدم للوسطاء على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة، هو "الأكثر تشدداً"، مشيراً إلى أن "فرص التوصل لاتفاق معدومة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن "هناك حالة تشاؤم في إسرائيل بعد رد حماس على اقتراح صفقة الرهائن".

وأكد أن "إسرائيل قامت بتحليل عميق لرد حماس وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأن فرص التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الظروف معدومة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى، الأربعاء، تقييماً للوضع عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الأمنيين، في أعقاب رد حماس".

وتابع: "حماس توصلت إلى نتيجة مفادها أن وضع إسرائيل صعب، وحماس يمكنها وضع شروط مستحيلة حيث تعارض أي فيتو إسرائيلي على أصحاب المحكوميات الثقيلة الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل عودة المجندات المختطفات".

وبحسب الصحيفة، "خلافاً لما حدث في الماضي عندما كانت الكرة في ملعب إسرائيل أو حماس فإن الكرة الآن في ملعب الأمريكيين، ومن وجهة نظر إسرائيل فإن رد حماس هو رفض الاتفاق".