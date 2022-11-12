السوداني: اغتيال الأمريكي ستيفن ترويل في هذا التوقيت "مقصود"

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في هذا التوقيت مقصوداً.

واغتيل ترويل، الاثنين الماضي، عندما كان يقود سيارته في شارع الصناعة ببغداد، بعدما تلقى عدة رصاصات من أسلحة كاتمة للصوت، وفارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى الشيخ زايد في منطقة الكرّادة.

وقال السوداني، خلال حديثه أمام عدد من المحللين السياسيين، إن "مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل جريمة توقيتها مقصود".

وأضاف أن "تلك الجريمة يقف خلفها من يسعى لاختبار الحكومة، ولدينا من الخيوط ما يوصلنا إلى الجناة"، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًا سير التحقيقات.

وجاءت تلك الحادثة بينما ينظم رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أوراقه، في ظل حكومة غير مكتملة، وصراع ما زال محتدمًا حول المناصب الأمنية، بين الجهات السياسية التي تريد الاستحواذ عليها، لتضيف تحدياً آخر، خاصة وأن حكومته تواجه تعليقات بأنها مقربة من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

موقف محرج

في هذا السياق، أكد الخبير في الشأن الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، أن "تلك الواقعة وضعت الحكومة العراقية في وضع محرج، خاصة وأن البلاد تشهد وضعاً أمنياً مستقراً منذ عدة أشهر، ما عكّر الجهود الأمنية المبذولة في استتباب الأمن".

وأضاف أبو رغيف في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "التحقيقات تجري بشكل مكثف، وربما ستصل القوات الأمنية إلى الجناة الحقيقيين خلال أيام، لأن منطقة الحادثة تقع في الوسط التجاري ببغداد، وهي مزودة بآلاف الكاميرات، وبالتأكيد ستتوصل إلى المتورطين وتقدمهم إلى العدالة".

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريراً وجهت فيه اتهاما لفصيلين مدعومين من إيران بمقتل المواطن الأمريكي "ستيفن تريول".

ونقلت الشبكة في تقرير عن بيل روجيو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قوله إنه "يجب تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم على أمريكي في الخارج، كما أن الميليشيا التي نفذت هذا الهجوم هي بلا شك منبثقة عن واحدة من أكبر الميليشيات المدعومة من إيران، مثل عصائب أهل الحق أو "كتائب حزب الله"، على حدّ قوله.

ونفت ميليشيات عصائب أهل الحق ضلوعها بالحادثة، واعتبرت أنها تحمل أهدافاً سياسية.