بعد أزمة مع مقديشو.. بونتلاند تسلّم شحنة عسكرية إلى تركيا

قالت ولاية بونتلاند المتمتعة بحكم شبه ذاتي في الصومال، الاثنين، إنها نقلت إلى تركيا مسؤولية سفينة محملة بمعدات عسكرية كانت قد صادرتها قبل أسابيع قبالة سواحلها، ما أثار استياء الحكومة الفدرالية الصومالية.

وأعلنت بونتلاند، المنطقة القاحلة الغنية بالنفط في شمال شرقي البلاد، استقلالها في العام 1998 وتربطها علاقات متوترة مع مقديشو.

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واحتجزت السفينة "سي وورلد" التي ترفع علم جزر القمر في 19 يوليو/تموز قرب مدينة بريدة الساحلية على خليج عدن، وفق "فرانس برس".

وأعلنت بونتلاند حينها أن السفينة شوهدت "تتجول" قبالة سواحلها لعدة أيام، ما أثار الشكوك حول مالكها.

وبعد بضعة أيام، طالبت مقديشو بالإفراج عنها، مؤكدة أن الشحنة الآتية من تركيا كانت متجهة إلى قاعدة عسكرية تركية في البلاد، واتهمت بونتلاند بـ"القرصنة".

ورفضت السلطات في بونتلاند هذه الاتهامات، معربة عن مخاوفها من وقوع الشحنة في أيدٍ غير أمينة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، شنّت الولاية المتمتعة بحكم شبه ذاتي هجوما على تنظيم داعش الناشط في المنطقة.

وأكدت مصادر في شرطة بونتلاند العثور على ناقلات جند مدرعة ورشاشات وبنادق رشاشة وذخيرة على متن السفينة "سي وورلد".

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وجاء في بيان أصدرته السلطات الاثنين أنه بعد "محادثات مطولة" وإرسال وفد تركي إلى بونتلاند، "قدّمت الحكومة التركية لحكومة بونتلاند الدليل على ملكيتها لجميع الموجودات".

وأضاف البيان "نظرا إلى الأدلة التي قدمتها الحكومة التركية لتأكيد ملكيتها للشحنة والتحقيقات التي أجرتها حكومة بونتلاند في الشحنة التي تحملها السفينة، قررت حكومة بونتلاند نقل مسؤولية السفينة والشحنة التي تحملها إلى الحكومة التركية".