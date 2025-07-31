الرسالة الأخيرة لأسير إسرائيلي قبل اختفائه في غزة (فيديو)

نشرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الخميس، مقطع فيديو يتضمن الرسالة الأخيرة للأسير الإسرائيلي روم بريسلافسكي، قبل إعلان اختفائه في قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع زيارة إلى إسرائيل يجريها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "هذا الفيديو هو آخر تواصل بين بريسلافسكي وحراسه، وقد صُوّر في 20 يوليو/تموز".

ويتحدث الجندي الإسرائيلي بريسلافسكي عن حياته داخل الأسر، ووضعه الصحي المتدهور.

وعلّق "تجمّع عائلات الرهائن" الإسرائيلي أنه يمنع نشر أي توثيق يتعلق بأحد الأسرى، بما في ذلك الصور أو النصوص، إلا بعد الحصول على موافقة العائلة، التي لم تُقرّ نشر هذا الفيديو حتى الآن.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي فقدان الاتصال بالحراس الذين يحتجزون بريسلافسكي، بعد دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي كان محتجزًا فيها.

وأعلنت عائلة بريسلافسكي، ردًا على ذلك، أنها تطالب بلقاء رئيس الأركان أو وزير الدفاع أو رئيس الوزراء، موضحة: "لا أحد يعلم مكان روم، لا الجيش ولا الجهاد".

وأشارت صحيفة "يسرائيل هايوم" إلى أن "العائلة كانت قد نشرت قبل 3 أشهر مقطعًا غير خاضع للرقابة من فيديو أسر نجلها، والذي بثّته حركة الجهاد الإسلامي".

وقال روم في الفيديو: "أنا محتجز في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، عام ونصف من المعاناة والجحيم كل يوم. لا ماء لدي، ولا طعام، وأنا مريض ولا أملك دواءً".

وروم هو أحد مستوطني القدس، وقد أُسر من مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان يعمل حارسًا أمنيًا هناك.