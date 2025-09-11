هدوء حذر في ريف حلب الشرقي بعد اشتباكات قسد والجيش السوري

يسود ريف حلب الشرقي في سوريا، صباح اليوم، حالة من الهدوء الحذر، عقب ليلة من الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري، في ريف حلب الشرقي.

وبحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية، استهدفت الفصائل مواقع لـ(قسد) في ريف بلدة مسكنة ببضع قذائف هاون، وردّت الأخيرة على مصدر النيران بشكل مباشر. وفي محور دير حافر، سقطت بضع قذائف على جسر داخل البلدة، أعقبها رد ناري مماثل من "قسد".

كما شهد محور قرية أم التينة مواجهات بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، قصفًا من قرية حبوبة في ريف حلب، مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مسكنة بالدبابات، واستهدفت بقذائف الهاون قرية بابيري التابعة لناحية مسكنة بريف حلب الشرقي.

وبين قصف ورد مماثل بين المتنازعين، قُتل شخص وأصيب 6 مدنيين بجروح متفاوتة، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية على قرية الكيارية بريف حلب الشرقي، مسببة أيضًا أضرارًا مادية في عدد من المنازل وممتلكات المدنيين، بحسب المرصد.