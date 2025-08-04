عشرات القتلى والجرحى في غزة والجوع يخطف 5 أرواح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، في حين قتل أكثر من 30 فلسطينيًا منذ ساعات فجر الاثنين، مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلية وإطلاق النار على فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين"، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 180، من بينهم 93 طفلًا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع في حالات الشلل الرخو الحاد ومتلازمة "غيلان باريه" بين الأطفال في قطاع غزة، نتيجةً لالتهابات غير نمطية وتفاقم وضع سوء التغذية الحاد، لافتة لتسجيل ثلاث حالات وفاة بالمرض.

وقالت الوزارة إن "الفحوصات الطبية كشفت عن وجود فيروسات معوية غير شلل الأطفال، ما يؤكد وجود بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بشكل خارج عن السيطرة".

وأضافت بأن "حالتين من حالات الوفاة كانت لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، توفوا بعد فشل محاولات إنقاذهم بسبب عدم توفر العلاج اللازم بسبب الحصار"، محذرة من أن استمرار هذا الوضع البيئي وعدم توفر العلاجات اللازمة تهدد بالانتشار الواسع للمرض داخل قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة الإمارات تدخل 20 شاحنة غذائية لغزة وتنفذ الإنزال الجوي الـ61 للمساعدات

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 33 فلسطينيًا منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، في عمليات قصف استهدفت جباليا شمال قطاع غزة، ودير البلح وسط القطاع، مواصي خان يونس جنوب القطاع.