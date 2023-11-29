العراق.. تصاعد دعوات مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات
تصاعدت دعوات مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات في العراق، المتوقع أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط انقسام حول إمكانية تأجيل هذه الانتخابات مع العزوف السياسي والشعبي الكبير عن المشاركة بالعملية الانتخابية، والتي يخوض فيها أكثر من (80) حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد تلك المجالس.
وأبرز الجهات السياسية والشعبية المقاطعة لانتخابات مجالس المحافظات هي التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، حركة امتداد، والتي تعتبر من أبرز قوى تشرين، إضافة إلى حركات وقوى سياسية ناشئة ومدنية، مع تأكيد الشارع العراقي على العزوف عن هذه العملية الانتخابية بحسب المواقف المرصودة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اللقاءات التلفزيونية لعدد من المواطنين.
ويقول عضو التيار الصدري عصام حسين، لـ"إرم نيوز"، إن "مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، تتصاعد يوما بعد يوم، خصوصاً مع اقتراب العملية الانتخابية، خصوصاً أن دعوة الصدر كان لها التأثير الأبرز في تصاعد هذه الدعوات، والتي أثرت على كثيرين من خارج التيار الصدري من الفاعلين سياسيا وشعبيا".
وبين حسين أن "الإطار التنسيقي الحاكم حالياً في العراق، يريد استغلال تلك المقاطعة الشعبية والسياسية الكبيرة من أجل فرض كامل هيمنته على مجالس المحافظات والحكومات المحلية، ولهذا هو يصر على تلك الانتخابات رغم الرفض الكبير لها من قبل الشارع العراقي، وهذا الإصرار ربما يدفع إلى ردود أفعال شعبية غاضبة، خصوصاً أن هذه المجالس حلت ورفضت من قبل تشرين، التي سقط على إثرها العديد من الشهداء والجرحى".
وأضاف: "نتوقع أنه في حال أصر الإطار التنسيقي على إجراء الانتخابات في ظل هذه المقاطعة الكبيرة، فنسبة المشاركة لا تتجاوز الـ(5%) وهذا ما يؤكد أن تلك الانتخابات لا تمثل العراقيين، والحكومات المحلية لا تمثل إرادة الشارع العراقي، بل هي تمثل فقط أحزاب السلطة، وتأجيل الانتخابات بسبب هذه المقاطعة مازال واردا، خصوصاً أن هناك أطرافا سياسية لا تريد إجراء عملية انتخابية يشوبها الكثير من الإخفاقات السياسية".
من جهته قال المتحدث باسم حركة "وعي" وهي إحدى القوى السياسية المدنية، حامد السيد، لـ"إرم نيوز"، إن "الأغلبية الشعبية في العراق أصبحت مع مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك هناك أغلبية سياسية داعمة لهذه الإرادة الشعبية، ودعوات وتأييد المقاطعة تتصاعد بشكل أكبر مع اقتراب موعد العملية الانتخابية".
وشدد السيد على أن "القوى السياسية المتنفذة عليها احترام رأي غالبية الشعب العراقي الرافض لهذه الانتخابات والرافض من الأساس لعودة مجالس المحافظات، باعتبارها حلقة زائدة وحلقة إضافية للفساد والمحاصصة، ونتوقع أن الدعوات والمقاطعة سوف ترتفع خلال الأيام المقبلة، وليس مستبعدا نزول الجماهير للشارع مجدداً لرفض هذه الانتخابات".
وأضاف أن "حجم المقاطعة الشعبية الكبيرة لانتخابات مجالس المحافظات، سيكون له أثر كبير على شرعية تلك الانتخابات أمام المجتمع الدولي، وهذا التراجع في نسبة الناخبين سيؤكد أن هناك خللا كبيرا في النظام السياسي في العراق، وضرورة تغييره، لوجود هذا الرفض الشعبي والسياسي للطبقة السياسية الحاكمة في العراق حاليا، والتي لا تفكر بغير زيادة نفوذها وتمرير أجندتها ومشاريعها".
بالمقابل قال القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم، لـ"إرم نيوز"، إن "مقاطعة جهات سياسية محددة لن يؤثر على شرعية انتخابات مجالس المحافظات، ولن يؤثر على موعد إجرائها، ودعوات المقاطعة لا تمثل الأغلبية السياسية، بل الأغلبية مع هذه الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد دون أي تأجيل، وكذلك هناك دعوات شعبية لاجراء الانتخابات وهذه الدعوات تمثل أغلبية الشعب".
وبين فدعم أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو فني أو حتى سياسي، لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، كما أن المشاركة أو المقاطعة هي حرية كفلها الدستور العراقي، والدستور أكد أن أي نسبة للمشاركة بأي عملية انتخابية مهما كانت تعتبر انتخابات شرعية وقانونية، ولهذا لا نية للتأجيل إطلاقاً".وأضاف القيادي في الإطار التنسيقي أن "عودة عمل مجالس المحافظات مهم جداً لمراقبة ومتابعة عمل الحكومات المحلية ومتابعة قضايا وشؤون المواطنين، والدستور أكد على وجود هذه المجالس وإلغاء هذه المجالس يتطلب تعديلا دستوريا وهذا الأمر صعب في الوقت الحالي، ولهذا يجب إعادة عمل تلك المجالس كما أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت على ضرورة عودة تلك المجالس".
وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وتضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء انتخابات محلية، وذلك بعد سنوات من إنهاء عمل تلك المجالس.
وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق عام 2019، ألغى البرلمان، بدفع من المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها "بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري" كما وصفوها، خاصة في ظل الصراع السياسي على الموارد والنفوذ.