العراق.. تصاعد دعوات مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات

ويقول عضو التيار الصدري عصام حسين، لـ"إرم نيوز"، إن "مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، تتصاعد يوما بعد يوم، خصوصاً مع اقتراب العملية الانتخابية، خصوصاً أن دعوة الصدر كان لها التأثير الأبرز في تصاعد هذه الدعوات، والتي أثرت على كثيرين من خارج التيار الصدري من الفاعلين سياسيا وشعبيا".

وبين حسين أن "الإطار التنسيقي الحاكم حالياً في العراق، يريد استغلال تلك المقاطعة الشعبية والسياسية الكبيرة من أجل فرض كامل هيمنته على مجالس المحافظات والحكومات المحلية، ولهذا هو يصر على تلك الانتخابات رغم الرفض الكبير لها من قبل الشارع العراقي، وهذا الإصرار ربما يدفع إلى ردود أفعال شعبية غاضبة، خصوصاً أن هذه المجالس حلت ورفضت من قبل تشرين، التي سقط على إثرها العديد من الشهداء والجرحى".

وأضاف: "نتوقع أنه في حال أصر الإطار التنسيقي على إجراء الانتخابات في ظل هذه المقاطعة الكبيرة، فنسبة المشاركة لا تتجاوز الـ(5%) وهذا ما يؤكد أن تلك الانتخابات لا تمثل العراقيين، والحكومات المحلية لا تمثل إرادة الشارع العراقي، بل هي تمثل فقط أحزاب السلطة، وتأجيل الانتخابات بسبب هذه المقاطعة مازال واردا، خصوصاً أن هناك أطرافا سياسية لا تريد إجراء عملية انتخابية يشوبها الكثير من الإخفاقات السياسية".