الجيش الإسرائيلي: خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة، وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا"، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ عائلات 326 من الجنود الإسرائيليين بمقتلهم.

وأضاف دانييل هاغاري، خلال تقديم إيجاز صحفي يومي، أن جميع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تتعاون من أجل إعادة المختطفين، مشددًا على أن "أولويتنا إعادة المختطفين في غزة وعددهم 240 إلى ذويهم".

وأشار إلى أنه تم إحباط الليلة الماضية، تهديدًا صاروخيًّا قبل وصوله إلى إيلات.