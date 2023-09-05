"عرب إسرائيل" يُضربون احتجاجًا على تقاعس الحكومة في كبح الجريمة

نفذ مواطنون من عرب الداخل في إسرائيل، إضرابًا شاملًا، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تفشي الجريمة المنظمة والعنف، داخل البلدات العربية في إسرائيل، وتقاعس الحكومة عن مكافحة الجريمة.

وكانت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي 48" واللجنة القطرية لرؤساء البلديات العربية، قررتا الإضراب خلال اجتماع طارئ عُقد الأحد الماضي.

وعُقد الاجتماع، في بلدية كفر قرع التي شهدت مقتل 3 مواطنين عرب خلال أقل من 24 ساعة.

وشمل الإضراب المحال التجارية وحركة النقل العام، وعدم الحضور للعمل الرسمي ومكاتب البلديات وشعب البريد.

وستشارك المدارس في المجتمع العربي بعد الحصة الثانية بالإضراب، كما سيشارك طلاب المدارس بتظاهرة كبرى ظهر الثلاثاء دعت إليها اللجان العربية المنظمة للإضراب.

ويعاني المجتمع العربي في إسرائيل، من تفش غير مسبوق للجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية.

وبلغ عدد ضحايا الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي أكثر من 165 شخصًا، منذ مطلع العام الجاري.