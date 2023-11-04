"صور الجثث مُفجعة".. غوتيريش يندّد بقصف سيارة إسعاف في غزة

أدانت الأمم المتحدة قصف سيارة إسعاف أسفر عن مقتل 15 شخصًا في غزة، الجمعة، في ضربة أكدها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه استهدف نشطاء في حماس كانوا يستخدمون السيارة، وهو ما نفته الحركة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، في بيان إنه "رُوّع" جرّاء هذه الضربة، قائلاً إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

وقال الهلال الأحمر في بيان، اليوم السبت، إن "الموكب كان يتألف من 5 سيارات إسعاف"، بينها واحدة تابعة لوزارة الصحة في حكومة حماس، وواحدة تابعة للهلال الأحمر، مضيفًا أن القصف وقع على مسافة مترين من مدخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزة.

وأشار إلى أن سيارة إسعاف ثانية استُهدفت "على بُعد حوالي كيلومتر من المستشفى"، وتم الإبلاغ عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطيران التابع له "قصف سيارة إسعاف تم تحديدها من جانب القوات على أنها تُستخدَم من قبل خلية تابعة لحماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال".

ونفت "حماس" ذلك قائلة في بيان عبر "تلغرام" إن مزاعم إسرائيل "حول وجود مقاتلين داخل سيارات الإسعاف المستهدفة كاذبة، وهي أكاذيب جديدة تضاف إلى الأكاذيب المستمرة... التي تُستخدم لتبرير جرائمها".