"صور الجثث مُفجعة".. غوتيريش يندّد بقصف سيارة إسعاف في غزة
أدانت الأمم المتحدة قصف سيارة إسعاف أسفر عن مقتل 15 شخصًا في غزة، الجمعة، في ضربة أكدها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه استهدف نشطاء في حماس كانوا يستخدمون السيارة، وهو ما نفته الحركة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، في بيان إنه "رُوّع" جرّاء هذه الضربة، قائلاً إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".
وقال الهلال الأحمر في بيان، اليوم السبت، إن "الموكب كان يتألف من 5 سيارات إسعاف"، بينها واحدة تابعة لوزارة الصحة في حكومة حماس، وواحدة تابعة للهلال الأحمر، مضيفًا أن القصف وقع على مسافة مترين من مدخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزة.
وأشار إلى أن سيارة إسعاف ثانية استُهدفت "على بُعد حوالي كيلومتر من المستشفى"، وتم الإبلاغ عن إصابات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطيران التابع له "قصف سيارة إسعاف تم تحديدها من جانب القوات على أنها تُستخدَم من قبل خلية تابعة لحماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال".
ونفت "حماس" ذلك قائلة في بيان عبر "تلغرام" إن مزاعم إسرائيل "حول وجود مقاتلين داخل سيارات الإسعاف المستهدفة كاذبة، وهي أكاذيب جديدة تضاف إلى الأكاذيب المستمرة... التي تُستخدم لتبرير جرائمها".
ووفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس، أدت الغارة الى مقتل 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن سيارة الإسعاف كانت جزءًا من موكب ينقل "عددًا من الجرحى في طريقهم إلى مصر لتلقي العلاج".
وأكد الهلال الأحمر حصيلة القتلى، مضيفًا أن طبيبًا أصيب بجراح طفيفة في ساقه جراء شظايا، مذكرًا بأن "الاستهداف المتعمد للفرق الطبية يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف".
وبعد هذا القصف أمام مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين، شاهد مراسل وكالة "فرانس برس" عددًا من الجثث والجرحى إلى جانب سيارة إسعاف متضررة.
"صدمة عميقة"
الجمعة، أكّد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن حركة حماس حاولت استخدام اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لفتح معبر رفح لإخراج مقاتليها من قطاع غزّة.
وقال إن ثلث الأسماء الواردة في قائمة الفلسطينيين الذين من المقرر أن يتم إجلاؤهم والتي قدمتها حماس هي أسماء أعضاء في الحركة.
وأضاف: "ببساطة إنه أمر غير مقبول بالنسبة لمصر ولنا ولإسرائيل".
من جهتها، أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكالة "فرانس برس" بأنها تبلغت بوصول قافلة جرحى باتجاه رفح، وأنها لم تشارك في عملية النقل هذه.
وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيلونا سينينكو لوكالة فرانس برس: "سواء كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاضرة أم لا، تبقى الحقيقة أنها قافلة طبية، والمنشآت الصحية مثل وسائل نقل المرضى ومقدمي الرعاية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وقال رئيس منظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه "شعر بصدمة عميقة"، مذكرًا بأنّه "تجب حماية المرضى ومقدّمي الرعاية والمؤسّسات الطبّية وسيّارات الإسعاف في كلّ الأوقات".
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز عبر منصة إكس إنها "قلقة"، لأن الضربة استهدفت "مرضى كان سيتم إجلاؤهم إلى بر الأمان".
ومنذ الأربعاء، أُجلي عشرات الجرحى الفلسطينيين من القطاع الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة "بالقضاء" على حماس بعد الهجمات التي نفذتها وأوقعت قرابة 1400 قتيل داخل أراضي الدولة العبرية غالبيتهم قضوا في اليوم الأول للهجمات بحسب إسرائيل.
وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9488 قتيلًا، بينهم 3900 طفل و2509 نساء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر، اتهم الجيش الإسرائيلي حماس بـ"شن الحرب من المستشفيات" في قطاع غزة، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع.