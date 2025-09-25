الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط وتفكيك صاروخ محلي في طولكرم (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قواته عثرت على صاروخ محلي الصنع، خلال عملية أمنية روتينية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

ونشر الجيش تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" أوضح فيها أنه "عثر على قذيفة صاروخية في طولكرم وجرى إحباط مفعولها من قبل خبراء المتفجرات".

وأضاف المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال التمشيط في المنطقة ويتم التحقيق في الحادث".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضبط، بالتعاون مع حرس الحدود، وسائل قتالية عثر عليها في منطقة رام الله بالضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان له، إنه قام بتدمير قذائف صاروخية وعبوات ناسفة ومتفجرات ومواد تفجيرية تم العثور عليها داخل مبنى في منطقة رام الله.

وأعقب ذلك إعلان الجيش ضبط مخرطة لإنتاج القذائف الصاروخية، إضافة إلى عشرات القذائف الصاروخية، والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة رام الله.

وذكر الجيش أن أجهزة الأمن، وبإرشاد استخباري من جهاز "الشاباك"، اعتقلت في منطقة رام الله خلية إرهابية مسلّحة يُشتبه في محاولتها إطلاق قذيفة صاروخية من "كفر نعمة"، الأسبوع الماضي.