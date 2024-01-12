"المجلس الشرقي" يثير جدلا سياسيا في اليمن
عاد الجدل مجددًا إلى الشارع اليمني بعد الإعلان، الثلاثاء الماضي، عن ميلاد مرتقب لمجلس سياسي جديد، يخصّ المحافظات الجنوبية الشرقية، الغنية بالثروات المعدنية والنفطية، والتي تشغل المساحة الجغرافية الأكبر في البلد.
ويهدف المجلس الذي يضم أربع محافظات، هي: حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى، "إلى توحيد الجهود في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ التي تسعى للسيطرة على مقدرات هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى". مؤكدًا بحسب بيان لجنته التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية، أنه "سيكون مشروعًا سياسيًا ومجتمعيًا فاعلًا ورافعًا للإقليم الواعد".
ويَنضمّ "المجلس الموحد للمحافظات الشرقية"، إلى قائمة المكونات والكيانات السياسية المتعددة والمنقسمة في الساحة اليمنية، في ظل جملة التعقيدات المتراكمة التي أفرزتها الحرب ضد الحوثيين على مدى قرابة 9 سنوات.
ندّية وشراكة
ويرى الباحث السياسي، محمد بالفخر، أن القائمين على تأسيس هذا المجلس، "هم من المشهود لهم بالكفاءة والصلابة في المواقف، والمدركين للمخاطر الكبيرة المحدقة بالوطن، والبعيدة كل البعد عن أجندة المتربصين، وبالتالي فإن نجاحه يشترط التفافًا شعبيًا من الجماهير في محافظات حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى، التي تدرك أن هذا المكون جاء نتيجة جهود ذاتية من داخل الوطن، ولم يكن بدعم خارجي".
وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن أهداف المجلس واضحة، وهي تطالب بالندّية والشراكة العادلة في أي تسوية سياسية قادمة، بما يتناسب مع هذه المحافظات الغنية بالثروات النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية، ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، ومساحتها الجغرافية.
وأشار بالفخر، إلى أن هذه المحافظات "لا تقبل تبعيّتها لشمال اليمن أو جنوبه، وترفض احتكار بعض المكونات التي تدّعي التمثيل الحصري، بعد أن مررت ادعاءاتها على حين غفلة من بعض القوى والقيادات السياسية، نتيجة وضع البلاد السياسي بشكل عام".
محاولة للعودة
في المقابل، يعتقد مدير مكتب مركز "south24" للأخبار والدراسات في عدن، يعقوب السفياني، أن المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، يحمل بصمات الأحزاب اليمنية بشكل واضح، ويأتي كمحاولة لمواجهة نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وتوسعه نحو حضرموت والمهرة، "وهي خطوة مشابهة لمجلس حضرموت الوطني، الذي أعلن عنه قبل أشهر".
وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن المناطق الشرقية للجنوب، عانت من التهميش والإقصاء حتى ما قبل مرحلة الوحدة اليمنية، "ولذلك تضمّنت خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة، كاللقاء التشاوري، وإعلان الميثاق الوطني الجنوبي، إنصاف أبناء الجنوب كافة بما فيهم أبناء هذه المحافظات، واعتماد نظام الأقاليم الذي يحفظ لكل منطقة ولكل إقليم ولكل محافظة خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، وثرواتها وسيادتها".
ويرى أن الأحزاب اليمنية شعرت عقب خطوات الانتقالي الجنوبي الأخيرة، بأن البساط يُسحب من تحتها، وهو الأمر الذي دفعها لمحاولة العودة للجنوب مرة أخرى، عبر بوابة الحقوق والمظالم، وتكوين هذا المجلس وغيره من المكونات الجهوية والمناطقية على أساس جغرافي، يفصل مناطق في الجنوب عن بعضها، "وهي محاولات باعتقادي فاشلة وضعيفة، ستنتهي مع مرور الوقت".
ورقة خاسرة
ويقول المحلل السياسي، سعيد بكران، إن حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، هو المحرك العملي لهذا المجلس، بعد أن "خسر السلطة شمالًا لصالح الحوثيين المدعومين من إيران، وفقد الكثير من الوزن والتوازن في الجنوب، بعد حضور الصوت الجنوبي المتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي، ويحاول الآن العودة للحضور إلى واجهة المشهد السياسي، في ظل ما يدور عن مفاوضات التسوية السياسية المقبلة".
ويشير بكران، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن محاولة الإخوان التلويح بورقة حضرموت والشرق، "هو تلويح في الحقيقة، فارغ من محتواه؛ لأن مناطق ساحل حضرموت، فيها نفوذ كبير وحضور للمجلس الانتقالي، إضافة إلى رفض قيادة شبوة والمهرة منذ الأيام الأولى، لمشروع تقسيم الجنوب إلى شرق وغرب، في حين أن سقطرى لا تشهد أي حضور سياسي ولا وزن عسكري، وأصبح الانتقالي الجنوبي هو صاحب الحضور فيها، وبالتالي فإن هذا المجلس لا يعدو عن كونه تلويحًا دون أي فاعلية".
من جهته، قال رئيس مركز "المعرفة للدراسات والأبحاث الإستراتيجية"، عمر باجردانة لـ"إرم نيوز"، إن ما يجري هو "خلط للأوراق في هذه المحافظات الأربع، ومحاولة لإرباك المشهد في الجنوب، بالتزامن مع التصعيد الذي يقوم به الحوثيون وتهديداتهم لحركة الملاحة الدولية، لتقويض عملية السلام".