"المجلس الشرقي" يثير جدلا سياسيا في اليمن

عاد الجدل مجددًا إلى الشارع اليمني بعد الإعلان، الثلاثاء الماضي، عن ميلاد مرتقب لمجلس سياسي جديد، يخصّ المحافظات الجنوبية الشرقية، الغنية بالثروات المعدنية والنفطية، والتي تشغل المساحة الجغرافية الأكبر في البلد.

ويهدف المجلس الذي يضم أربع محافظات، هي: حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى، "إلى توحيد الجهود في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ التي تسعى للسيطرة على مقدرات هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى". مؤكدًا بحسب بيان لجنته التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية، أنه "سيكون مشروعًا سياسيًا ومجتمعيًا فاعلًا ورافعًا للإقليم الواعد".

ويَنضمّ "المجلس الموحد للمحافظات الشرقية"، إلى قائمة المكونات والكيانات السياسية المتعددة والمنقسمة في الساحة اليمنية، في ظل جملة التعقيدات المتراكمة التي أفرزتها الحرب ضد الحوثيين على مدى قرابة 9 سنوات.