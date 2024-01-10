الأردن يعلن مشاركته بمرافعات دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات والحجج اللازمة، عندما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.

الخميس الماضي، أعلن الأردن تأييده على لسان وزير خارجيته، أيمن الصفدي، الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.