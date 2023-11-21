رئيسة الصليب الأحمر تجتمع مع إسماعيل هنية في قطر

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن رئيستها ميريانا سبولياريتش، توجهت إلى قطر، يوم الاثنين، للقاء زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، "لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية"، متصلة بصراع الحركة مع إسرائيل.

وقالت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان صدر عنها، إن "الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت بإسماعيل هنية كما التقت على نحو منفصل مع ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل وسيطا في الصراع".

وأضافت اللجنة أن "الاجتماع جاء في إطار مناقشات مع جميع أطراف الصراع لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وأوضحت أن "الاجتماع لم يأت في إطار مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة احتجزتهم حماس خلال توغلها في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وتعتبر اللجنة وسيطاً محايداً يقدم المساعدات لغزة ويساعد في مرافقة الرهائن والمرضى لدى خروجهم من القطاع.