خبراء يكشفون الوجهة المقبلة للجيش الإسرائيلي بعد عملية رفح

قال خبراء إن الأنظار تتجه في أعقاب انتهاء الجيش الإسرائيلي من عملية رفح، إلى مدينة دير البلح ذات التعداد السكاني الهائل بسبب النازحين، وسط مخاوف من حدوث أزمة إنسانية.

وكانت التقارير الأممية قد حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية لمئات الآلاف من النازحين في مدينة دير البلح، إذ لا مكان بعد ذلك يمكن اللجوء إليه والاحتماء به، ما يشير إلى توقعات بسقوط قتلى بين المدنيين.

وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود، إن الجيش الإسرائيلي بات يعمل بوتيرة عسكرية متسارعة في مدينة رفح، لا سيما بعد أشهر طويلة من التحذير الأممي من إعلان بدء عملية عسكرية فيها، ليتسنى له الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون في المحافظة الوسطى.