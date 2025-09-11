"أوتشا": حكومة بورتسودان تعرقل سير العمليات الإنسانية

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا"، الأربعاء، عن سلسلة من العراقيل التي تفرضها حكومة بورتسودان على العمليات الإنسانية في البلاد.

وأوضح المكتب في بيان، أن مفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورتسودان تشترط مرافقة موظفيها أثناء تنفيذ أنشطة الاستجابة في الولايات، رغم أن هذا الشرط لم يُدرج ضمن الاتفاقات الفنية المقررة، مما يؤدي إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الفئات الأكثر تضررًا.

وقال البيان، إن الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتأخر الحصول على التصاريح تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، وسط استمرار العنف والهجمات على العاملين في المجال الإغاثي.

وأضاف: "يتعين على الشركاء الحصول على تصاريح سفر متعددة للدخول والخروج على المستويين الفيدرالي والولائي، مما يتطلب أختامًا من عدة جهات، حيث تستغرق هذه الإجراءات أسابيع، مما يؤخر عمليات الاستجابة".

وأشار البيان إلى أن العنف المرتبط بالنزاع والهجمات على عمال الإغاثة لا يزالان يشكلان عائقًا أمام وصول المساعدات الإنسانية.