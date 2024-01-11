تقرير: 50 ألف امرأة حامل يجابهن ويلات الحرب في غزة

تُعاني قرابة 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، من نقص في الغذاء والماء وغياب المأوى المستقر والآمن، علاوة على صعوبة الحصول على رعاية ما قبل الولادة وبعدها، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن من بين أكثر من 180 امرأة تلد يوميًا، من المرجح أن تواجه 15% منهنَ مضاعفات، في ظل عدم الحصول على خدمات الطوارئ المناسبة للتوليد وللأطفال، وفي الوقت ذاته، يلوح في الأفق، خطر الإصابة أو الموت بسبب التفجيرات والعمليات العسكرية، وكذلك الصدمات العاطفية التي لا يمكن تصورها.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قوله: "غزة أصبحت ببساطة غير صالحة للسكن، حيث تعاني النساء والأطفال من وطأة هذه المأساة.. والفرصة الوحيدة أمامهم ليعيشوا حياة صحية خالية من العواقب التي تدوم مدى الحياة، هي أن يتوقف القتال الآن، وأن تتم استعادة الخدمات الصحية وإعادة بنائها على الفور؛ وهو الاحتمال الذي يصبح أكثر صعوبة وبعيد المنال كلما طال أمد الحرب".