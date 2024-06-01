قوى سودانية ترحب بدعوة مصرية لحضور مؤتمر للسلام

استجابة دون شروط

وقال القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق إن ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية يعبر عن رغبتها في لعب دور رئيس في الشأن السوداني، مؤكدًا أنهم يستجيبون للدعوة بحسن نية وقلب مفتوح، ودون اعتراض أو اشتراطات مسبقة كما فعلت سلطة بورتسودان عبر الرد التعسفي لوزارة الخارجية، وفق قوله.

وأكد عروة في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الجهد المصري الحميد والمحايد مطلوب بشدة لأن القاهرة تؤثر وتتأثر بما يجري، الآن، في الخرطوم، ولا يوجد عاقل يرفض أي تعاون حقيقي مبني على الاحترام، وتبادل المصالح مع مصر".

وحذّر عروة من إقحام عناصر التنظيم الإخواني وواجهاته في الدعوة حتى لا تتم إعاقة الجهود المصرية، كما أعاقت من قبل الجهود الإقليمية للإيقاد، والمملكة العربية السعودية، والمساعي الدولية التي يقودها رمطان لعمامرة لتحقيق السلام.

وأعرب عروة عن أمله بأن تسهم الدعوة المصرية في إنجاح الوساطات الإقليمية الجارية في جدة بوساطة سعودية أمريكية، وتقود بدورها لتحقيق التوافق بين القوى المدنية والمجتمعية، وتؤسس إلى فتح الحوار الجاد وبناء الثقة بين القوى السياسية والمجتمعية السودانية، للوصول إلى تقديم حل واقعي غير منحاز يلبي مختلف المصالح.

وشدد على ضرورة أن "يخرج المؤتمر بتقديم ضمانات مصرية تتعلق بالحياد في الشأن السوداني تسهل الوصول لوقف إطلاق نار دائم وتمهد به مصر عبر موقعها الدولي لخلق أكبر تضامن دولي وإقليمي مستمر لدعم الاستقرار واستعادة الديمقراطية والمدنية في السودان، على أن يسود هذا المؤتمر روح الشفافية والشراكة بين الجميع"، وفق قوله.