محمد بن زايد يؤكد للبرهان دعم الإمارات لجهود استقرار وازدهار السودان
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم بلاده كافة الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن الشيخ محمد بن زايد أعرب عن تمنياته للسودان وشعبه تحقيق الاستقرار والوفاق والسلام.
وبحث الشيخ محمد بن زايد والفريق أول عبد الفتاح البرهان فرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والسودان في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن شكره وتقدير لمواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة ومبادراتها الداعمة للسودان وشعبه في مختلف الظروف والمراحل.