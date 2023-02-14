محمد بن زايد يؤكد للبرهان دعم الإمارات لجهود استقرار وازدهار السودان

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم بلاده كافة الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.