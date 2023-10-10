قائمة المفقودين الأجانب في هجوم حماس على إسرائيل

قتل عشرات الأجانب من جنسيات متعددة، أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس، عقب الهجوم الذي شنّته، السبت الماضي، على إسرائيل، انطلاقًا من معقلها في قطاع غزة.



وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء جنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق منظمة غير حكومية.

الدول الأكثر تضررا

وتصدر مواطنو تايلاند قائمة الأجانب الذين سقطوا ضحايا جراء الهجوم، حيث قتل منهم 18 شخصا وأصيب تسعة وتمّ أسر 11، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية، الثلاثاء.



وقال نائب وزير الخارجية جاكابونغ سانغماني إن حوالى خمسة آلاف مواطن تايلاندي أجلوا من المناطق العالية الخطورة، فيما "يطلُب ثلاثة آلاف مواطن آخر العودة إلى تايلاند".

وفي المرتبة الثانية أتى حاملو الجنسية الأمريكية، حيث أكدت واشنطن، الاثنين، مقتل 11 على الأقل من مواطنيها، ورجحت أن يكون هناك أميركيون بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.



وقال الرئيس جو بايدن، في بيان: "للأسف، نعلم الآن أن 11 مواطنا أميركيا على الأقل كانوا بين القتلى، والعديد منهم كانوا يعيشون في إسرائيل".

وفي المرتبة الثالثة حل الرعايا النيباليون، حيث قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب، الأحد.



وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما يجري البحث عن شخص خامس، حيث كانت كيبوتس ألوميم تستضيف 17 طالبا وقت الهجوم.

وأعلنت الخارجية الأرجنتينية أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون، فيما ذكرت الحكومة الفرنسية أن 8 مواطنين فرنسيين قتلوا، وأن 13 في عداد المفقودين يرجّح أن يكون بعضهم اختطف.

وقالت السفارة الروسية في تل أبيب إن أربعة روسيين-إسرائيليين قُتلوا، وإنها لا تمتلك معلومات عن رهائن محتملين، لكن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

قتيلان

وقتلت امرأتان أوكرانيتان كانتا تعيشان في إسرائيل منذ سنوات، على ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو، الأحد، كما قتل مواطنان بريطانيان كان أحدهما يخدم في الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الثلاثاء، إن "عددا كبيرا" من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حوصروا في القتال.

قتيل واحد

في المقابل، فقدت مجموعة من الدول مواطنا واحدا على الأقل، مع وجود مفقودين، لم يعرف حتى الآن مصيرهم، حيث يحتمل إذا كانوا على قيد الحياة أن يكونوا أسرى لدى حركة حماس.

وتشمل هذه الدول كندا بقتيل وثلاثة مفقودين، والبرازيل بقتيل واحد من مزدوجي الجنسية، والبيرو بقتيل وثلاثة مفقودين، وكمبوديا بقتيل كان يدرس في إسرائيل.

المفقودون

وهناك مجموعة من الدول فُقد بعض حاملي جنسيتها في هجوم حماس، وبعضهم تأكد أنه في عداد الرهائن الذين تم اقتيادهم إلى قطاع غزة دون معرفة مصيرهم بعد ذلك.

وتشمل هذه القائمة ألمانيا بعدد غير محدد من مزدوجي الجنسية، والفلبين بخمسة مواطنين، والنمسا بثلاثة من مزدوجي الجنسية، وتشيلي باثنين من مواطنيها كانا يعيشان في كيبوتس قرب حدود إسرائيل مع غزة.

كما تشمل القائمة أيضا إيطاليا باثنين من مزدوجي الجنسية، وكلا من باراغواي وتنزانيا والمكسيك وكولومبيا باثنين من مواطنيها، وبنما بأحد مواطنيها، إيرلندا بمواطنة إيرلندية-إسرائيلية.