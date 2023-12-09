جيبوتي.. قمة طارئة لـ"إيغاد" في مسعى لإخماد حرب السودان

يترقّب السودانيون اليوم السبت، انعقاد القمة الطارئة لرؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بجيبوتي، وذلك لبحث الأزمة التي تمرّ بها البلاد منذ اندلاع المواجهات بين الجيش والدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.

وغادر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بحسب بيان رسمي، إلى جيبوتي اليوم للمشاركة في القمة الطارئة. وبحسب مصادر "إرم نيوز"، سيشارك أيضا الدعم السريع بوفد في القمة الطارئة لبحث الأزمة السودانية.

كما يرجح مشاركة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي تلقى دعوة للمشاركة بوصفه أيضا رئيسا للقوى المدنية الداعية لوقف الحرب "تقدم".