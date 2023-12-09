جيبوتي.. قمة طارئة لـ"إيغاد" في مسعى لإخماد حرب السودان
يترقّب السودانيون اليوم السبت، انعقاد القمة الطارئة لرؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بجيبوتي، وذلك لبحث الأزمة التي تمرّ بها البلاد منذ اندلاع المواجهات بين الجيش والدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.
وغادر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بحسب بيان رسمي، إلى جيبوتي اليوم للمشاركة في القمة الطارئة. وبحسب مصادر "إرم نيوز"، سيشارك أيضا الدعم السريع بوفد في القمة الطارئة لبحث الأزمة السودانية.
كما يرجح مشاركة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي تلقى دعوة للمشاركة بوصفه أيضا رئيسا للقوى المدنية الداعية لوقف الحرب "تقدم".
وتأتي قمة إيغاد بمشاركة دولية واسعة، إضافة إلى حضور السودان وجيبوتي، والصومال، وإثيوبيا، وأوغندا وكينيا، وينضمّ للقمة ممثلون للأمم المتحدة، ومبعوث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، وجامعة الدول العربية.
وتعثّرت، يوم الاثنين الماضي، جولة محادثات السلام، بعدما فشل الطرفان في الالتزام بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي اتفقا عليها، في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تشمل القبض على الهاربين من السجون وعلى رأسهم قادة نظام الرئيس السابق المتهمين في قضايا جنائية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حيال الجهات المثيرة للتصعيد، والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مواقع سيطرة الطرفين.
وزار البرهان قبل أيام جيبوتي التي تتولّى رئاسة "إيغاد"، مشيرًا إلى أنه اتفق مع السكرتير التنفيذي لمنظمة التنمية الأفريقية "إيغاد" على عقد قمة طارئة بشأن وقف الحرب في السودان.
ويشهد السودان منذ الـ 15 من أبريل/نيسان الماضي حربًا طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تركّزت في العاصمة الخرطوم، وإقليم دارفور، وأجزاء من كردفان، خلّفت مقتل أكثر من 12 ألف شخصٍ منذ اندلاع المواجهات حسب إحصائيات الأمم المتحدة.