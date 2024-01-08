مخاوف في إسرائيل إثر استهداف ميليشيا حزب الله قاعدة ميرون الاستخبارية

تسود مخاوف عميقة لدى دوائر إسرائيلية مختلفة، في أعقاب نجاح ميليشيا حزب الله اللبنانية في استهداف وتدمير واحد من أهم المواقع الإستراتيجية للجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وبثت الميليشيا اللبنانية، أمس الأول السبت، مقطع فيديو أظهر قصف قاعدة ميرون الاستخبارية الإستراتيجية، مثيرا تساؤلات بشأن السلاح المستخدم، الذي يبدو أنه في غاية الدقة؛ إذ أمكنه ضرب القاعدة بشكل مباشر دون أن تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراضه، كما لم يُفعَّل نظام القبة الحديدية الدفاعي، المخصص لاعتراض المقذوفات قصيرة المدى والمُسيَّرات.

وتقع القاعدة المستهدفة على قمة جبل يحمل الاسم ذاته هار ميرون، ويصل ارتفاعه إلى 1200 متر فوق سطح البحر، فيما كان الجيش الإسرائيلي قد قام بتسوية قمته بغرض إنشاء قاعدة المراقبة الجوية ميرون، التي استهدفتها ميليشيا حزب الله، دون أن يُعلن حجم الضرر.

وتعد هذه القاعدة "العين الاستخبارية" لإسرائيل، وتتبع سلاح الجو، وتحتوي على رادارات ووسائل تكنولوجيا متطورة، وتعمل على اكتشاف التهديدات الجوية بشتى أنواعها داخل وخارج المجال الجوي الإسرائيلي، وفي مسافات تصل إلى 360 كيلومترا من حدود إسرائيل.

وذكرت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن هناك تقديرات أولية في الوقت الراهن ترجح أن الصاروخ الذي ضرب القاعدة الإستراتيجية ميرون، ربما يكون نسخة أحدث من الصاروخ كورنيت الروسي، الذي من المفترض أنه مخصص لضرب الآليات العسكرية والدبابات، وبمقدوره اختراق جسدها المصفح والوصول إلى قمرة القيادة.