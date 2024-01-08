مخاوف في إسرائيل إثر استهداف ميليشيا حزب الله قاعدة ميرون الاستخبارية
تسود مخاوف عميقة لدى دوائر إسرائيلية مختلفة، في أعقاب نجاح ميليشيا حزب الله اللبنانية في استهداف وتدمير واحد من أهم المواقع الإستراتيجية للجيش والاستخبارات الإسرائيلية.
وبثت الميليشيا اللبنانية، أمس الأول السبت، مقطع فيديو أظهر قصف قاعدة ميرون الاستخبارية الإستراتيجية، مثيرا تساؤلات بشأن السلاح المستخدم، الذي يبدو أنه في غاية الدقة؛ إذ أمكنه ضرب القاعدة بشكل مباشر دون أن تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراضه، كما لم يُفعَّل نظام القبة الحديدية الدفاعي، المخصص لاعتراض المقذوفات قصيرة المدى والمُسيَّرات.
وتقع القاعدة المستهدفة على قمة جبل يحمل الاسم ذاته هار ميرون، ويصل ارتفاعه إلى 1200 متر فوق سطح البحر، فيما كان الجيش الإسرائيلي قد قام بتسوية قمته بغرض إنشاء قاعدة المراقبة الجوية ميرون، التي استهدفتها ميليشيا حزب الله، دون أن يُعلن حجم الضرر.
وتعد هذه القاعدة "العين الاستخبارية" لإسرائيل، وتتبع سلاح الجو، وتحتوي على رادارات ووسائل تكنولوجيا متطورة، وتعمل على اكتشاف التهديدات الجوية بشتى أنواعها داخل وخارج المجال الجوي الإسرائيلي، وفي مسافات تصل إلى 360 كيلومترا من حدود إسرائيل.
وذكرت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن هناك تقديرات أولية في الوقت الراهن ترجح أن الصاروخ الذي ضرب القاعدة الإستراتيجية ميرون، ربما يكون نسخة أحدث من الصاروخ كورنيت الروسي، الذي من المفترض أنه مخصص لضرب الآليات العسكرية والدبابات، وبمقدوره اختراق جسدها المصفح والوصول إلى قمرة القيادة.
وأشارت القناة إلى أن الصواريخ التي ضربت القاعدة ليست مثل الأنواع التي اعتادت ميليشيا حزب الله استخدامها في موجة التصعيد الراهنة؛ إذ فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا وسط تقديرات بأن الحديث يجري عن صاروخ كورنيت EM، الذي يتراوح مداه من 8 إلى 10 كيلومترات.
وما رجّح تلك الفرضية هو أن مقطع الفيديو الذي بثته ميليشيا حزب الله أظهر أن الصاروخ حلَّق في مسار مباشر صوب الهدف، ولم يأخذ مسارات ملتوية كما جرى الحال حتى الآن، حيث تطلق الميليشيا قذائف صاروخية أخرى.
وأظهرت المشاهد أن خلية الإطلاق التابعة للميليشيا في هذه الحالة كانت تتموضع في خط مستقيم قبالة القاعدة الاستخبارية، في وقت لا يمكن فيه لنظام القبة الحديدية الدفاعي أن يواجه مثل هذا النوع من الصواريخ، ومن ثم في حال كانت التقديرات صحيحة بشأن نوع الصاروخ، سيضطر الجيش الإسرائيلي لوضع خطط بديلة بخلاف نظام القبة الحديدية الذي لن يجدي نفعًا.
ويوصف الصاروخ كورنيت EM الروسي، في المجمل بأنه صاروخ مضاد للدبابات، ويمكن توجيهه بشعاع الليزر، وهذا هو الفارق بينه وبين الصاروخ كورنيت التقليدي المعروف منذ سنوات، الذي يمكنه ضرب هدف على بعد 5 كيلومترات، فيما يصل مدى كورنيت EM إلى الضعف.
وكانت ميليشيا حزب الله قد ضربت موقعا في منطقة هار ميرون بوابل من الصواريخ بلغ قرابة 40 صاروخًا من داخل الأراضي اللبنانية، فيما حلّقت مقاتلات إسرائيلية وضربت الخلية التي أطلقت الصواريخ.
وأعلنت ميليشيا حزب الله مسؤوليتها عن القصف، وقالت إنها نفذت 62 ضربة صاروخية ردًا على اغتيال صالح العاروري، نائب مدير المكتب السياسي لحركة حماس، في مكتبه بالضاحية الجنوبية لبيروت، في الثاني من الشهر الجاري، وقامت بعد ذلك بنشر مقطع فيديو أظهر استهداف القاعدة الإسرائيلية.
وسُمِعت أصوات صافرات الإنذار في قرابة 90 مستوطنة يهودية في الجليل، وهرع مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أن غالبية الصافرات كانت ناجمة عن تقديرات خاطئة.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأول السبت، أنه أطلق أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم، وهو بالون عملاق للرصد والتجسس، فوق الحدود الشمالية، للكشف عن مختلف التهديدات القادمة من لبنان.
ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين ضرب قاعدة ميرون وإطلاق البالون.