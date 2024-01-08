ميليشيا حزب الله بلبنان تصعد عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي
صعَّدت ميليشيا "حزب الله" بلبنان عملياتها ضد المواقع الإسرائيلية، بينما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على البلدات الحدودية جنوب لبنان.
واستهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي منزلاً قبالة بوابة فاطمة في كفركلا بقذيفتين، وأطراف حولا والدلافة.
وفي القطاع الغربي تعرَّضت الجبين، والرحراح، وأطراف الناقورة، واللبونة، للقصف المدفعي، واستهدفت غارة جوية طير حرفا.
وأغارت مسيّرة إسرائيلية على محيط الهبارية في القطاع الشرقي.
ونفذت ميليشيا "حزب الله" سلسلة هجمات متزامنة على مواقع إسرائيلية، واستهدفت ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، وتجمعات للجنود في محيط موقع ميتات، وثكنة شوميرا، وموقع المرج، وتموضعات للجنود في محيط موقع المطلة.
كما شملت العمليات تجمعًا للجنود في محيط ثكنة يعرا، وموقع الرادار في مزارع شبعا، وتجمعًا للجنود في المنارة.
وكان الجيش الإسرائيلي استبق هجمات حزب الله بشن غارات على البلدات الجنوبية، كما استهدف بالقصف فرق صيانة كانت تعمل على إصلاح التيار الكهربائي في حولا، بمواكبة من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.
وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق مدينة وبلدات بنت جبيل البعيدة نسبيًا من الحدود، وأسفر ذلك عن تحطم زجاج العديد من المنازل السكنية، والمحال التجارية.