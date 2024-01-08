ميليشيا حزب الله بلبنان تصعد عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي

ونفذت ميليشيا "حزب الله" سلسلة هجمات متزامنة على مواقع إسرائيلية، واستهدفت ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، وتجمعات للجنود في محيط موقع ميتات، وثكنة شوميرا، وموقع المرج، وتموضعات للجنود في محيط موقع المطلة.

كما شملت العمليات تجمعًا للجنود في محيط ثكنة يعرا، وموقع الرادار في مزارع شبعا، وتجمعًا للجنود في المنارة.

وكان الجيش الإسرائيلي استبق هجمات حزب الله بشن غارات على البلدات الجنوبية، كما استهدف بالقصف فرق صيانة كانت تعمل على إصلاح التيار الكهربائي في حولا، بمواكبة من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق مدينة وبلدات بنت جبيل البعيدة نسبيًا من الحدود، وأسفر ذلك عن تحطم زجاج العديد من المنازل السكنية، والمحال التجارية.