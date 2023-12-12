الجيش الأمريكي: إصابة ناقلة تجارية بصاروخ أطلق من اليمن

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط، في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس "لم تكن هناك سفن أمريكية في الجوار وقت الهجوم، لكن (المدمرة البحرية الأمريكية) ماسون استجابت لنداء استغاثة إم/تي ستريندا وتقوم حاليا بتقديم المساعدة".

وترفع ناقلة الكيماويات علم النرويج، ولم يتسن التواصل حتى الآن مع الشركة النرويجية التي تملكها موينكل كيميكال تانكرز أو شركة هاسنا تانكرز التي تشغلها للتعليق خارج ساعات العمل.

تدخّل الحوثيون المتحالفون مع إيران في الصراع الذي تسربت تبعاته في أنحاء الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول؛ إذ هاجموا سفنا في ممرات ملاحية حيوية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل نفسها.

وقال الحوثيون يوم السبت إنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

مسار السفينة ستريندا

وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن، أن ستريندا تحمل زيوتا نباتيا ووقودا حيويا من ماليزيا، وكانت متجهة إلى البندقية في إيطاليا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستريندا لها أي علاقات مع إسرائيل.

وتقول الجماعة، التي تحكم معظم مناطق اليمن، إن هجماتها هي إظهار الدعم للفلسطينيين وتعهدت بمواصلتها حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة الواقع على بعد أكثر من ألف ميل من صنعاء.

وخلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر، تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية؛ ما دفع مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية إلى التدخل.

كما استولى عناصر ميليشيا الحوثي الشهر الماضي على سفينة شحن ذات ملكية بريطانية وكانت لها صلات بشركة إسرائيلية.

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات على السفن وألقتا باللوم على إيران لدورها في دعم الحوثيين، بينما تقول طهران إن حلفاءها يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.