"الغارديان": نهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين يجب أن يتغير

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن إسرائيل تمتلك واحدة من أكثر القوات المسحلة تقدمًا في العالم، لكنها تفتقر إلى إستراتيجية سياسية متطورة بذات القدر في حربها ضد حركة حماس.

ورأت الصحيفة أن النهج الإسرائيلي خذل كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدة أنه يجب أن يتغير.

ولفتت في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة تتخذ أبعادًا مخيفة، مشيرة إلى أن الغزيين يعانون من انقطاع الخبز، و الأمراض المختلفة، والاكتظاظ في الملاجئ، ناهيك عن نقص المياه الصالحة للشرب، حيث تتسبب المياه قليلة الملوحة بإصابة الناس بالأمراض.

وأردفت الصحيفة "المسؤولون الأمريكيون يعترفون، الآن، أن عدد القتلى المدنيين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن عنه".

المحادثات وليس القتال

وأكدت "الغارديان" أن "لمحادثات، وليس القتال، هو ما سينهي الحرب"، مشيرة إلى أن "غياب خطة سلام مستدامة" يقسم إسرائيل وحلفاءها.

وتابعت: "عندما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أن القوات الإسرائيلية يمكنها أن تبقى في غزة إلى أجل غير مسمى، كانت واشنطن واضحة بهذا الشأن، وقالت إنها لا تريد إعادة احتلال دائم للقطاع، ما أدى إلى تراجع نتنياهو".