"الواشنطن بوست": سياسة بايدن تجاه غزة "خطأ فادح جديد"

رأى تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، أن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه غزة، تُمثل "خطأً فادحًا جديدًا"، في إدارة الشؤون الخارجية الأمريكية.

وبحسب التقرير، "بدأ بايدن حملته الانتخابية محاولًا استعادة المكانة والقيادة الأمريكية في الخارج. لكن دعم إدارته القوي لإسرائيل وهي تدمر غزة وتقتل المدنيين الفلسطينيين بشكل عشوائي، هو أحدث تذكير بأن الحكومة الأمريكية، سواء بقيادة ديمقراطي أو جمهوري، غالبًا ما يكون لها حكم سيّئ في الشؤون الخارجية وليست المدافع القوي عن الديمقراطية والحرية كما تدَّعي".

وتابع التقرير: "رغم أن بايدن فعل أشياء إيجابية خارجيًّا في بداية ولايته، فإن سلسلة الأخطاء التي ارتكبتها إدارته خلال الشهرين الماضيين تمحو كل شيء، ربما بشكل دائم".