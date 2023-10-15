للمرة الثانية خلال أيام.. إسرائيل تقصف مطار حلب

أعلن التلفزيون السوري أن هجوما إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي مساء السبت، بعد أيام على غارات مشابهة استهدفت مطاري حلب ودمشق.

وذكرت تقارير إعلامية أن غارات جوية إسرائيلية قادمة من اتجاه البحر ضربت مطار حلب، بعد وقت قليل من إعلان تل أبيب إطلاق صاروخين من سوريا تجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إن "غارات جوية إسرائيلية قادمة من اتجاه البحر ضربت مطار حلب".

وقال المرصد إن غارات السبت أصابت المطار "بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الإنذار في بلدتي "أفني أيتان" و"ألما"، تقصف مدفعية الجيش الاسرائيلي راهنا مصدر النيران في سوريا"، ولفت إلى أنه يتحقق أيضا من احتمال تسلل جوي من لبنان.

والخميس الماضي، شنت إسرائيل قصفا صاروخيا متزامنا على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، ما أخرجهما عن الخدمة، ردا على إطلاق قذائف هاون على مرتفعات الجولان (الثلاثاء)، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوتر في على كل الجبهات مع إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي.