"أيام من القتال".. إسرائيل تلوح بتوسيع الضربات في السويداء ودمشق

أكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري جوردين، أن الجيش الإسرائيلي يتحرك "بحزم" في منطقة السويداء، ويكثف من ضرباته ضد أهداف تابعة للنظام السوري، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية.

وتوقعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن يكون الجيش على استعداد لأيام من القتال على الجبهة السورية.

وخلال اجتماع لتقييم الأوضاع الميدانية ورسم خطط الأيام المقبلة، بحضور قيادات عسكرية بارزة في الشمال، قال جوردين إن الجيش هاجم "أهدافا غير معتادة" في دمشق، وسيوسع نطاق عملياته لتشمل الجنوب السوري بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بحسب موقع "الجيش الإسرائيلي".

وبرر جوردين الهجمات في الجنوب بأنها رد على الاضطرابات التي تؤثر على "المحصلة العملياتية"، مشيرًا إلى صعوبة التمييز بين المقاتلين الدروز والقوات النظامية السورية، في ظل استخدامهم لذات المركبات من نوع "بيك آب"، مما يعقّد استهداف عناصر النظام بدقة.

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وعقد نائب رئيس الأركان اللواء تامير ياداي، واللواء أوري جوردين، وقائد الفرقة 210 اللواء يائير فلاي، اجتماعًا ميدانيًا في منطقة مجدل شمس، لتقييم الوضع على الأرض، بمشاركة قائد شرطة الشمال المفتش مائير إلياهو، ورؤساء المجالس الاستيطانية في الجليل ومرتفعات الجولان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استعدادات الجيش الإسرائيلي لأيام من القتال في سوريا، بالتزامن مع تصعيد متواصل في خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.