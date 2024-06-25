إعلام عبري: "حماس" تدرس نقل مقرها من قطر إلى العراق

وورد في تقرير القناة الإسرائيلية، أن إيران ستكون، وفق هذا السيناريو، هي المسؤولة عن توفير الحماية لقادة حماس وعناصرها ومكتبها في العراق، مضيفة أن هذا الموضوع طرح للنقاش خلال الأسابيع الأخيرة بين هنية ومسؤولين من بغداد وطهران.

القناة العبرية تقول إنها استندت إلى معلومات متداولة، مفادها أن الحكومة العراقية وافقت على تلك الخطوة في وقت سابق الشهر الماضي، وأن العاصمة العراقية بغداد شهدت تدشين مكاتب لحماس، لكن هناك أقاويل بأن الغرض منها إعلامي فقط.

وخلال الشهر الجاري وردت تقارير، منها ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، بأن مسؤولين بحركة حماس أكدوا أن الحركة تدرس بجدية نقل مقرها من قطر إلى دولة أخرى؛ في ظل ضغوط هائلة تُمارَس عليها بفعل جمود مفاوضات الأسرى.

وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن الدوحة تمارس ضغوطًا على حماس لقبول صفقة الأسرى، وأنها أبلغت قيادة الحركة بأنها قد تضطر لطردها؛ إذا لم تبرم صفقة أسرى.

مقر بحماية إيرانية

ونفت قيادة حماس في نيسان/ أبريل الماضي ما تردد في وسائل الإعلام العبرية بأن الحركة بصدد نقل مقرها من العاصمة القطرية إلى تركيا.

وزعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في ذلك الحين أن أحد مؤشرات انتقال حماس إلى تركيا هي زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج إلى أنقرة.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية الشهر الجاري أن قيادات الحركة توجهت إلى عدد من الدول العربية لكي تستقبل مقرها الجديد على أراضيها، وأنه في ظل رفض عديد من الدول استقبال قيادات الحركة، أصبحت الخيارات أمامها ضئيلة للغاية.

ووفق تقرير لموقع "واللا" الإخباري، وافقت الحكومة العراقية على استقبال مقر قيادة حماس الجديد؛ شريطة أن توفر طهران مظلة حماية للحركة على الأراضي العراقية.

ونبَّه إلى إن زعيم أحد الأحزاب العراقية المقربة من الميليشيات الموالية لإيران، دون أن يذكر اسمه، أكد في وقت سابق لوسائل إعلام أن مباحثات أجريت بالفعل لنقل مقر حماس إلى العراق، وأن الملف طُرح خلال اتصال بين هنية وبين رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.