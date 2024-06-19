هيئة بحرية ترجّح غرق سفينة استهدفتها ميليشيا الحوثي

رجّحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، غرق سفينة في البحر الأحمر كانت ميليشيا الحوثي قد استهدفتها في 12 من الشهر الجاري على بعد 66 ميلًا بحريًا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وكانت الميليشيا أعلنت أن السفينة المتضررة هي "توتور" المملوكة ليونانيين، وقد تعرضت لقصف بصواريخ وقارب ملغوم مسير.