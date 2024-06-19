هيئة بحرية ترجّح غرق سفينة استهدفتها ميليشيا الحوثي
رجّحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، غرق سفينة في البحر الأحمر كانت ميليشيا الحوثي قد استهدفتها في 12 من الشهر الجاري على بعد 66 ميلًا بحريًا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.
وكانت الميليشيا أعلنت أن السفينة المتضررة هي "توتور" المملوكة ليونانيين، وقد تعرضت لقصف بصواريخ وقارب ملغوم مسير.
وحسب وكالة "رويترز" فإن أحد أفراد الطاقم لا يزال مفقودًا.
يذكر أن السفينة "روبيمار" المملوكة للمملكة المتحدة غرقت في البحر الأحمر في الثاني من مارس آذار، بعد نحو أسبوعين من تعرضها لأضرار بسبب هجوم الحوثيين.
كما استولى أفراد من الميليشيا على سفينة أخرى وقتلوا 3 بحارة في هجمات منفصلة.