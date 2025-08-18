هدنة لـ"60 يوما".. "إرم نيوز" ينشر تفاصيل المقترح المصري لوقف اجتياح غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الإثنين، أن مصر صاغت مقترحًا جديدًا بناء على الملاحظات السابقة التي قدمتها حماس وإسرائيل على الصيغ السابقة من مسودات اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "المقترح قدمته مصر إلى حركة حماس والفصائل الفلسطينية خلال اجتماع عقد في مصر"، لافتة إلى أن المسؤولين المصريين طلبوا من حركة حماس تقديم رد سريع على المقترح قبل نقله للجانب الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن "مصر تعمل بشكل حثيث لصياغة اتفاق ومنع قرار الجيش الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة بشكل كامل الذي يهدد بتنفيذه الجيش الإسرائيلي".

وبحسب المصادر، فإن المقترح يتضمن تهدئة لمدة 60 يومًا مقابل إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين، وإدخال المساعدات بشكل مكثف لقطاع غزة للحد من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الغزيون.

وأوضحت أن "المقترح يقضي بسماح إسرائيل بفتح مسارات آمنة لدخول شاحنات المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق التي كان قد دخلها بعد انهيار اتفاق التهدئة السابق في الثاني من مارس/آذار الماضي".

وبحسب المسؤول المطلع على المفاوضات فإن المقترح في حال موافقة حماس عليه فإنه سيتم نقله للحكومة الإسرائيلية عبر واشنطن، للضغط على إسرائيل للقبول به، ووقف العملية العسكرية في مدينة غزة.

وأشار إلى أن مصر بحسب المقترح، ستعمل على تقديم ضمانات لحماس بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة، إلا أن فترة الهدنة سيتخللها مفاوضات جادة، وضغط أمريكي على إسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي يوقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات اليوم التالي للحرب.

وقالت قناة “i24news” الإسرائيلية إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيصل إلى مصر اليوم لإجراء محادثات حول صفقة الأسرى، في ضوء مباحثات مكثفة بين مسؤولين مصريين ووفد حماس في القاهرة.