ملك الأردن يدعو العالم للتنديد بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، دول العالم للتنديد بأي محاولة تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرا، مشيرا إلى أن خلق ظروف قد تتسبب بالتهجير هو أمر مرفوض ويجب أن يرفضه العالم ويدينه.

وخلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في عمان، حذر الملك عبدالله الثاني من خطورة تدهور الأوضاع في المنطقة، وجدد رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.