ملك الأردن يدعو العالم للتنديد بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، دول العالم للتنديد بأي محاولة تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرا، مشيرا إلى أن خلق ظروف قد تتسبب بالتهجير هو أمر مرفوض ويجب أن يرفضه العالم ويدينه.
وخلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في عمان، حذر الملك عبدالله الثاني من خطورة تدهور الأوضاع في المنطقة، وجدد رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.
وشدد ملك الأردن على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضرورة مواصلة إدخال المساعدات بشكل دائم وكاف إلى جميع مناطق غزة، والعمل على تأمين الغذاء والدواء والماء والوقود من دون أية عوائق أو تأخير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضافت الوكالة أن الملك حذر من "خطورة تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار الأعمال العسكرية" في غزة.