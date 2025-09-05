يتجولان داخل غزة.. حماس تنشر فيديو لرهينتين إسرائيليين

نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر خلاله اثنان من الرهائن الإسرائيليين بحوزتها، أحدهما كان يتجول داخل مركبة في مدينة غزة.

وظهر في الفيديو الرهينة الإسرائيلي غاي دلال، داخل مركبة، وأشار خلال حديثه لتوقيت تصوير الفيديو يوم الخميس قبل الماضي.

كما ظهر خلال الفيديو مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، ما يشير لموقع تصويره.

وخلال الفيديو حذّر دلال من إكمال الجيش الإسرائيلي عملية اجتياح مدينة غزة على حياته وبقية الرهائن، وقال: "سمعت أن الجيش سيهاجم مدينة غزة أنا مرعوب من هذه الفكرة".

وأضاف: "أخبرنا عناصر القسام أنهم لن يتحركوا من مدينة غزة، وسيبقون هنا بغض النظر عن هجوم الجيش، هذا يعني أنني أنا و8 من أصدقائي سنموت هنا"، بحسب الرهينة الإسرائيلي.

وسُمع في خلفية حديثه خلال الفيديو دوي طلقات نارية وعمليات قصف، إذ تشهد مدينة غزة عمليات عسكرية مكثفة للجيش الإسرائيلي مع تقدمه من محوري جنوب وشمال المدينة.

أخبار ذات علاقة حماس تتهم واشنطن بالمسؤولية عن "جرائم الإبادة" في غزة

وطالب الرهينة الإسرائيلي، بالخروج في مظاهرات ضد أعضاء الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للضغط عليهم للمضي في صفقة للإفراج عن الرهائن لدى حماس في غزة.

وظهر خلال الفيديو رهينة إسرائيلي آخر، وقد التقيا في مدينة غزة أيضًا.

وكان غاي دلال قد ظهر خلال مقطع فيديو نشرته حماس في فبراير الماضي، وهو يتابع عملية تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين وسط قطاع غزة، وطالب حينها بالعمل للإفراج عنه، قبل أن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار، وتستأنف إسرائيل الحرب على القطاع.

وتحتجز حماس 48 رهينة في قطاع غزة، تعتقد إسرائيل أن من بينهم 20 أحياء، وتتعثر حتى اللحظة جهود الوسطاء لبلورة اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.