مطالبات في الكويت بتسريع اعتماد الجمع بين الوظيفة والدراسة

وناقشت لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية في البرلمان الكويتي خلال اجتماع مشترك، الأحد، موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة، بحضور مسؤولين في وزارة التعليم وديوان الخدمة المدنية.

وأكد فارس العتيبي، رئيس لجنة الموارد البشرية عضو مجلس الأمة الكويتي، أن هناك تفاوتاً في الآراء بين البرلمان والحكومة في ما يتعلق بقانون الجمع بين الوظيفة والدراسة.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً آخر بعد 3 أسابيع، للاطلاع على رد الحكومة.

وقال العتيبي: "بعد الاطلاع على الرأي الحكومي ستتم مناقشته وتصويت أعضاء اللجنة بالموافقة عليه، وصياغة التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة، وإدراجه على جدول الأعمال لإقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة".