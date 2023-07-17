مطالبات في الكويت بتسريع اعتماد الجمع بين الوظيفة والدراسة
تزايدت الأصوات المطالبة بتسريع إصدار قرار حكومي في الكويت يتيح الجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة داخل البلاد أو خارجها.
يأتي ذلك وسط تباين في الآراء بين نواب البرلمان وأعضاء الحكومة بشأن مسألة الدراسة في الخارج، في الوقت الذي صدرت فيه موافقة سابقة تتيح للموظف الكويتي الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل البلاد.
وطالب "اتحاد طلبة جامعة الكويت" في بيان له بضرورة إسراع ديوان الخدمة المدنية في إصدار القرار المنظم ليتمكن الموظفون الراغبون في استكمال دراستهم بجامعة الكويت من التسجيل في الفصل الدراسي القادم.
وناقشت لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية في البرلمان الكويتي خلال اجتماع مشترك، الأحد، موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة، بحضور مسؤولين في وزارة التعليم وديوان الخدمة المدنية.
وأكد فارس العتيبي، رئيس لجنة الموارد البشرية عضو مجلس الأمة الكويتي، أن هناك تفاوتاً في الآراء بين البرلمان والحكومة في ما يتعلق بقانون الجمع بين الوظيفة والدراسة.
ولفت إلى أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً آخر بعد 3 أسابيع، للاطلاع على رد الحكومة.
وقال العتيبي: "بعد الاطلاع على الرأي الحكومي ستتم مناقشته وتصويت أعضاء اللجنة بالموافقة عليه، وصياغة التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة، وإدراجه على جدول الأعمال لإقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة".
بدوره قال عضو اللجنة النيابية المشتركة بدر نشمي، إن الهدف من المطالبات "أن يكون الجمع بين الوظيفة والدراسة بقانون يصدر من المجلس وليس بقرار حكومي قد يُلغى في أي لحظة".
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن نشمي قوله إن صدور قانون يجعل "الأمر ملزما وواجب التطبيق والتنفيذ" لدى الحكومة.
ولفت إلى أن "الجهود النيابية ستنصب لجهة إقرار هذا الاقتراح بعد دراسته من جميع جوانبه مع الجهات الحكومية المختصة وتبادل الآراء حول تطبيقه بشكل صحيح وتحقيق أقصى فائدة مرجوة منه دون ظهور عوائق في المستقبل".