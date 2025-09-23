اعتقال قيادي عسكري على خلفية اغتيال "المشهري" في تعز اليمنية

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، عن القبض على قيادي عسكري يُدعى بكر صادق سرحان، على خلفية جريمة اغتيال مديرة مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة "أفتهان المشهري".

وقال الإعلام الأمني باسم شرطة تعز، مساء الثلاثاء، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن: "الحملة الأمنية المشتركة ضبطت بكر صادق سرحان عقب مداهمة منزله وتفتيشه".

وأشار إلى "إيداعه في سجن تابع للشرطة العسكرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية".

وبكر صادق سرحان، قيادي عسكري يشغل مهام نائب قائد عمليات اللواء 22 ميكا، المحسوب على حزب الإصلاح، وكان قد صدر بحقه حكم قضائي بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص من قبل المحكمة الابتدائية في محافظة تعز، مطلع العام 2024 الماضي، على خلفية ضلوعه بجريمة قتل سابقة.

وفي وقت سابق، ظهر تسجيل صوتي منسوب لـ"أفتهان المشهري"، نُشر عقب مقتلها، يُشير إلى أن بكر صادق سرحان، نائب عمليات اللواء 22 ميكا والمحسوب على حزب الإصلاح، قام بإيواء المتهم محمد صادق حميد قاسم، في منزله، ومنع تسليمه للأجهزة الأمنية كونه مطلوبًا لديها، كما أثبت التسجيل تبعية المتهمين للواء العسكري.

في غضون ذلك، أعلن الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في وقت سابق الثلاثاء، عن تمكن قوات الشرطة في محافظة تعز القبض على خلية مكونة من 10 أفراد، يشتبه بتورطهم في جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة بالمحافظة أفتَهان أحمد المشهري، والشروع في جريمة قتل أخرى.

وأكد بيان أورده إعلام الداخلية، "ضبط أسلحة نارية متنوعة وذخائر ومواد متفجرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة، ودراجة نارية ومقتنيات متعددة، كانت بحوزة الخلية لحظة مداهمتها من قبل الوحدات الأمنية والقبض عليها".

وذكر البيان، أنه: "تم تحريز كافة المضبوطات، وإيداع المتهمين في السجن، رهن الاحتجاز، لاستكمال كافة الإجراءات القانونية".

ووفق البيانات المتعاقبة، فإن الأجهزة الأمنية نجحت، على مدار الأيام الماضية، بالقبض على 11 شخصًا متهمًا على خلفية جريمة اغتيال المشهري، واجراء التحقيقات معهم لكشف ملابسات الحادثة، وملاحقة بقية المتورطين.

إلى ذلك، يواصل المواطنون بالآلاف، لليوم السادس، التجمهر وإقامة الفعاليات الاحتجاجية في محافظة تعز، للمطالبة بسرعة القبض على الجناة بجريمة اغتيال "المشهري"، بل وإقالة المسؤولين في السلطة المحلية وإدارة الأمن نظير تقصيرهم في ضبط حالة الانفلات الأمني في المحافظة.

وأعلن عمال وموظفو مكتب صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز، الإضراب الشامل عن العمل حتى محاسبة المجرمين ويتم الاقتصاص من المتورطين خلف اغتيال مديرتهم، ما تسبب ذلك في تكدس القمامة على قارعة الطرق، وهو أمر ينذر بحدوث كارثة بيئية صحية.

وسجّلت الوحدات الصحية في محافظة تعز، تعرض العشرات من المواطنين للإصابة بحالات مغص حادة والكوليرا، نتيجة تراكم النفايات في الشوارع، وسط تحذيرات بارتفاع العدد.