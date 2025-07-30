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العالم العربي

15 دولة غربية تدعو للاعتراف بفلسطين

15 دولة غربية تدعو للاعتراف بفلسطين
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل باروالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 8:02 ص

أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الأربعاء، بأن باريس و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، دعت البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وفق وكالة "فرانس برس".

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وكتب بارو عبر منصة "إكس": "في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداءً جماعيًّا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين، وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا".

جاء ذلك غداة "نداء نيويورك" الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

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